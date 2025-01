O presidente da Assembleia Legislativa vai receber amanhã o novo Comandante Operacional da Madeira, o major-general Paulo Jorge Lopes da Silva, numa audiência para apresentação de cumprimentos que terá lugar a partir das 10 horas.

Às 11 horas desta quarta-feira, José Manuel Rodrigues vai presidir à Conferência dos Representantes dos Partidos, e meia-hora mais tarde terá início a reunião da Comissão Permanente, que terá a seguinte ordem de trabalhos:

1- Emissão de pareceres solicitados pelos órgãos de soberania:

a) Por solicitação do Governo da República, relativo ao Projeto de Decreto-Lei que “Estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado para2O2S’, - MF - (Reg. DL 447 IXX|V t2024);

b) Por solicitação da Assembleia da República, relativo ao Projeto de Lei n.o 447lXVll1.a (BE) que “Corrige as desigualdades no suplemento de fixação dos Guardas Prisionais das regiões autónomas”.

2 - Outros assuntos.

Integram a Comissão Permanente os deputados Jaime Filipe Ramos, do PSD, Victor Freitas, do PS, Rafael Nunes, do JPP, Miguel Castro do CHEGA, Sara Madalena, do CDS-PP, Nuno Morna, da Iniciativa Liberal e Mónica Freitas, do PAN.

Mais tarde, ao meio-dia, José Manuel Rodrigues irá conceder uma audiência à direção do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, presidida por Ricardo Sousa.