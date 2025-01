Pedro Portugal Gaspar, presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), está de visita à Madeira, com uma agenda preenchida que passa pelo Palácio do Governo, Loja do Cidadão e Quinta Vigia, onde será recebido por Miguel Albuquerque.

O primeiro momento é de reunião com o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, que se realiza neste momento.

São aguardadas declarações dentro de pouco tempo junto à Loja do Cidadão.