Presidenciais: Ventura acredita numa vitória “à primeira volta”

O líder do Chega aproveitou a ocasião, na tomada de posse dos órgãos autárquicos em São Vicente, para reforçar a confiança na sua candidatura presidencial, marcada para 18 de janeiro, afirmando acreditar numa vitória “à primeira volta”, incluindo na Região Autónoma da Madeira.

“Estou confiante que vencerei as eleições presidenciais à primeira volta, também aqui na Madeira. Esta região tem-nos dado grandes resultados e quero voltar durante a campanha para reforçar essa ligação”, declarou, acrescentando que vencer na Madeira seria “um sinal político forte para o país”.