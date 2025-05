A menção ‘Câmara Municipal’ foi entregue hoje, pela Liga dos Bombeiros Portugueses, ao Município de Santa Cuz, no âmbito do Prémio Bombeiro de Mérito 2024.

Além da entrega do Prémio Bombeiro de Mérito 2024 aos Voluntários da Lixa e Vila Meã, hoje foram entregues as menções honrosas associadas ao Prémio.

A entrega das distinções pela Liga dos Bombeiros Portugueses, promotora do Prémio, realizou-se em Guimarães no âmbito das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro.

De acordo com uma publicação da Liga, na respetiva página do Facebook, a menção ‘Elemento de Comando’ é atribuída a Luis Miguel Azevedo, comandante dos Voluntários de Mogadouro, e a de ‘Dirigente Associativo’ a Domingos Fabela, presidente da Federação de Bombeiros de Beja e dos Bombeiros de Serpa.

A menção ‘Câmara Municipal’ é atribuida ao Município de Santa Cuz, Madeira, e a de ‘Personalidade da Sociedade’ a Gustavo Manna, funcionário do Centro Social de Revelhe, Fafe, e ao ex-presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar Jorge.

A menção ‘Entidade Empresarial’ é atribuída às empresas Calzedonia, TVI, Auto Ribeiro e Extincendios.