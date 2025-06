A cerimónia de entrega de prémios e troféus no âmbito do VIII Concurso de Expressão Plástica – ILLUSION realiza-se esta quarta-feira, pelas 15h00, na entrada da Secretaria Regional de Educação.

Esta é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) e Direção de Serviços de Educação Artística que conta com o apoio da empresa Delta Cafés.

ILLUSION, título do VIII Concurso de Expressão Plástica, pretende divulgar os trabalhos desenvolvidos na área das Artes Visuais pelos alunos da Região Autónoma da Madeira.

Este concurso promove e valoriza a área das Artes Visuais no currículo do 1.º ciclo do ensino básico através da criação de uma edição especial de dez pacotes de açúcar com ilustrações de crianças. Com o objetivo de formar cidadãos criativos e ousados, as ilustrações, baseadas na Op Art, que explora efeitos visuais de movimento, foram realizadas com apenas três cores: amarelo, roxo e branco.

De acordo com um comunicado da tutela, “tratou-se, à semelhança de outros anos, de um desafio muito interessante, uma vez que os alunos não estão habituados a esta limitação pictórica (apenas três cores planas, sem gradação), mas que proporciona e potencia explorações plásticas únicas. O resultado foram composições visuais apelativas, originais e muito criativas. Procura ainda incentivar a imaginação infantil, dando protagonismo às crianças no processo criativo e valorizando suas aptidões artísticas”.