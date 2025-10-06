Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2025 entregue

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitetos assinalou o Dia Mundial da Arquitetura, que se celebra neste dia 6 de outubro, com a entrega do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2025.

O prémio foi entregue pelo secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura ao arquiteto José Duarte Caldeira e Silva, com a ‘Casa na Encosta Poente’.

Foram igualmente atribuídas três menções honrosas, aos projetos ‘Casa nos Saltos’, de Adriana Henriques e André Ferreira, ‘Casa Prazeres’ de André Gonçalves e ‘Casa Pic’ de Carolina Sumares e Rik den Heijer.

O júri foi presidido por José Temudo Malaguerra Bastos Nunes, e contou com Liliana Ferreira, da Ordem dos Arquitetos, Ana Abrantes, da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura e Paulo Vieira, da Associação de Munícipios da RAM.

O momento serviu igualmente para debater sobre o presente e o futuro da arquitetura na Região, com Susana Neves, presidente da Secção Regional, a dar conta das dificuldades que o setor enfrenta, tanto ao nível de legislação, como ao nível de logística.

Já Eduardo Jesus, por seu turno, destacou que o prémio, que foi criado em parceria com o Governo Regional, para além de reconhecer o mérito, valoriza a profissão e realça a importância do sector.

O governante afirmou ainda que arquitetura é fundamental não só para planeamento territorial, mas também para a qualidade de vida, confessando que está “inteiramente de acordo” com a reinvidicação Ordem para que os procedimentos juntos dos munícipios sejam uniformizados. Eduardo Jesus pede que se limem arestas, de do forma a “facilitar o bom trabalho”.

Para além das distinções foi inaugurada a exposição das obras candidatas ao Prémio PAMPS 2025 e a Exposição dos Prémios atribuídos pela União Internacional de Arquitetos, com o tema ‘UIA Friendly and Inclusive Spaces Awards 2023’.