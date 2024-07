O preço dos combustíveis vai subir na próxima semana na Madeira.

De acordo com o despacho conjunto do Governo Regional, a partir de segunda-feira, o preço máximo do litro da gasolina 95 será de 1,623 euros e o do preço do gasóleo simples será de 1,358 euros. Estes valores correspondem a aumentos de 1,1 cêntimos, no caso da gasolina, e de 0,8 cêntimos, no caso do gasóleo.

