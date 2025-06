A cerimónia de hastear da Bandeira Azul nas praias das Palmeiras e dos Reis Magos, em Santa Cruz, aconteceu hoje e contou com a presença da presidente do município, Élia Ascensão, e do vereador Jaime Silva.

Em nota à imprensa, a Câmara Municipal de Santa Cruz considera que a atribuição do galardão Bandeira Azul a estas zonas balneares constitui um “importante reconhecimento da sua qualidade ambiental, distinguindo o esforço concertado de diversas entidades no sentido de promover a coexistência entre o desenvolvimento local e a proteção e preservação do ambiente marinho, costeiro e lacustre”.

Este galardão, promovido pela ABAAE – Associação Bandeira Azul da Europa, pressupõe o cumprimento rigoroso de critérios em diversas áreas, das quais se destacam a qualidade da água, segurança, serviços e equipamentos, gestão ambiental, acessibilidade e educação ambiental.

Com vista à manutenção e valorização destes espaços balneares, foram executadas obras de conservação e manutenção nas duas praias, destacando-se a requalificação do solário da Praia das Palmeiras, num investimento global que ascende a cerca de 146 mil euros.

Importa ainda destacar a formalização de um protocolo de colaboração com o SANAS – Associação Madeirense para o Socorro no Mar, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o Serviço Municipal de Proteção Civil, com vista à implementação de um dispositivo de segurança e assistência a banhistas.

“Este dispositivo assegura ações preventivas e operacionais de socorro, tanto durante como fora da época balnear, que decorrerá entre 1 de junho e 30 de setembro, garantindo o apoio necessário ao nível do bem-estar, auxílio e socorro dos utentes”, refere a nota à imprensa.

Foi igualmente hasteada, na Praia das Palmeiras, a bandeira correspondente ao galardão “Praia Acessível – Praia para Todos”, atestando que esta zona balnear reúne as condições adequadas de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou outro tipo de limitações físicas.