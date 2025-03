O PPM considerou hoje que dada a situação excecional no mercado da Habitação, o Governo “deve assumir a totalidade do pagamento com os encargos notariais, com as escrituras, os registos e restante burocracia”.

Foi numa iniciativa de campanha realizada na rua da Carreira, onde “existem inúmeras casas abandonadas”, que o PPM defendeu o apoio ao regime de autoconstrução com a cedência de lotes ou utilização de património próprio. Apontou ainda a necessidade de ser aumentado o parque público de casas, “através da construção e da compra de novas habitações no mercado para esse efeito”.