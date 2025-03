A ação de campanha do PPM realizada nesta sexta-feira focou-se nas propostas para a comunicação social que o partido preconiza numa proposta de programa de governo, tendo o partido mantido uma reunião com o Sindicato dos jornalistas

Segundo nota de imprensa enviada pelo Partido Popular Monárquico, o objetivo do encontro foi o de apresentar “as medidas de apoio à comunicação social previstas no nosso programa eleitoral e ouvir a sensibilidade dos jornalistas em relação aos problemas do sector, no sentido de melhorar a propostas”.

Os meios de comunicação, enquanto difusores de informação e promotores da pluralidade e transparência, desempenham um papel estruturante nas democracias ocidentais, afirma ao partido, considerando que “o que é importante, e o que diferencia o jornalismo do turbilhão de coisas que circulam na internet, é o seu código deontológico, que protege os cidadãos “da barbárie e do mundo das notícias falsas.

O plano do PPM para os órgãos de comunicação social privados contempla seis linhas de ação, adiantou, por outro lado. Assim, a candidatura pretende “a aprovação, com carácter de urgência, de um apoio extraordinário à comunicação social privada, no valor de 1 milhão de euros, a pagar até junho de 2025; um Programa de Apoio à Comunicação Social Privada, que terá uma dotação orçamental anual de 2 milhões de euros; um Programa de Formação presencial para os jornalistas dos órgãos de comunicação social da Madeira e da diáspora madeirense; um programa de assinaturas dos jornais regionais pelo Governo Regional, de forma a assegurar a sua distribuição em todas as escolas e IPSS; um programa de Publicidade Institucional centralizado no valor de 2 milhões de euros e a aplicação, na Região Autónoma da Madeira, do Plano Nacional de apoio aos órgãos de comunicação social privados.