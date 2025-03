O PPM diz ser necessário contratar mais motoristas para diminuir a carga horária vigente, “isto tendo em conta o aumento do fluxo de passageiros e a premente necessidade de aumentar o número de viagens”.

Na área dos transportes, em caso de eleição, a candidatura pretende pressionar o Estado para, através do mecanismo do Subsídio Social de Mobilidade, diminuir o preço das ligações aéreas com o território continental do país e os Açores, melhorar o mecanismo de pagamento dos bilhetes, de forma a evitar o reembolso, e aumentar o número das ligações aéreas entre os diversos espaços nacionais, concretizando assim o princípio da continuidade territorial no território nacional.

A estas medidas junta-se o aprofundamento a estratégia de captação de tráfego aéreo com a Europa e o continente americano; a criação de uma estratégia de captação de tráfego aéreo com a Europa e o continente americano; terminar a estratégia de captação de tráfego aéreo com a Europa e o continente americano; a criação de um Observatório dos Transportes Aéreos e Marítimos, que permita melhorar e estudar a nossa ligação ao exterior; montar um modelo intermodal de transporte terrestre, urbano e interurbano, que integre, entre outras, valências relacionadas com a modernização da frota, o aumento da cobertura do território e a sua plena interconetividade.