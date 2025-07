O desagravamento fiscal no IRS na Madeira, alargado até ao 6.º escalão, já representa em alguns casos uma poupança anual equivalente a quase um salário face ao continente. Este é o tema em manchete na edição desta segunda-feira do JM.

A Festa do Chão da Lagoa aconteceu ontem, o Jornal esteve lá e reporta o mais importante do evento anual do PSD Madeira, que contou com a presença do líder nacional e primeiro-ministro. Luís Montenegro veio preparado para responder aos pedidos de Miguel Albuquerque transmitindo, perante este e milhares de militantes, algumas garantias. O anfitrião chamou aos discursos as eleições autárquicas e apelou à vitória em todos os concelhos, no dia 12 de outubro.

‘Madeira procura captar milhõesda ‘la Caixa’ para projetos sociais’ é outro destaque nesta edição. Paula Margarido, responsável pela pasta da Inclusão, reuniu-se com os responsáveisda fundação, que tem 46 milhões para investirnas ilhas.

Em Ocorrências, o JM noticia o caso de um jovem de 20 anos que sofreu um ataque com arma branca e encontra-se em estado grave.

Para ler em Religião, saiba que o bispo da Diocese do Funchal lançou um conjunto de normas para eliminar “erros e problemas”.

Finalmente, mas não menos importante, o JM apresenta nesta edição mais um episódio do podcast Madeira Soundscape, que será gravado na FNAC. LEON on Stage, artista madeirense, a viver atualmente em Londres, é convidada desta iniciativa do JM e da rádio JMFM.

Há mais para ler, acompanhe o JM no papel e online, nas redes sociais e na APP.