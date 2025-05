Teve início a cerimonia de tomada de posse do reitor da Universidade da Madeira, com o cortejo académico e seguindo-se os discursos, com o presidente do conselho geral a iniciar este momento.

André Barreto começou a discursar de forma informal, causando até algumas gargalhadas junto dos presentes. Mas, o seu discurso acabou por ser muito sério, lembrando o contexto em que vive o mundo, mas focando a importância da Universidade da Madeira e o seu papel imprescindível no desenvolvimento social da sociedade.

André Barreto admitiu não compreender ainda ser necessária a homologação por parte do ministério de educação para a tomada de posse do reitor, lamentando esse sinal ainda de colonialismo. O responsável questionou também a falta de atenção em termos do devido financiamento que a academia madeirense merece do Estado. Considerando que “uma Universidade são os alunos que a frequentam”, André Barreto entende que “não podem existir cursos sem alunos”, destacando o que tem sido feito na academia madeirense pelos alunos e professores.

O responsável recordou os centros de investigação que a UMa tem, alertando que estes e outros que possam ser criados, “devem ter presente necessidades especificas da Madeira, auxiliando assim empresas e governo nas suas tomadas de decisão”.

“Fico triste quando oiço que determinado tema foi pedido para ser estudado pela universidade x ou y, quando aqui temos conhecimento e capacidade, sem haver qualquer tipo de consulta à UMa sobre a sua disponibilidade e interesse em colaborar. Gostava que pudesse passar a ser comum o estabelecimento se protocolos. Para simples inquéritos, estudos mais extensos ou projetos de investigação, em estreita ligação da universidade com as empresas e o governo regional”, afirmou o novo presidente do conselho geral. E deixou exemplos como um estudo sobre os reais benefícios de um sistema fiscal próprio, observatório de emprego ou do turismo, desenvolvimento de Inteligência artificial na saúde