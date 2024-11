A Porto Santo Line informa que as viagens de amanhã, do Funchal para o Porto Santo, às 19 horas e do Porto Santo para o Funchal, às 22h30, serão canceladas devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo, e que poderiam colocar em causa a segurança dos seus passageiros e do navio.

Para alteração das passagens para outra data, poderão contactar a Porto Santo Line.