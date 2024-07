De maio a outubro, a ocupação hoteleira na ilha dourada vai manter-se nos 100%. A revelação é de Nuno Batista, autarca porto-santense, que valoriza a forte afluência de turistas com repercussão na economia local.

Crescimento que justifica com a implementação do subsídio de mobilidade para os residentes na Madeira, a visão camarária na criação de eventos e a aposta das companhias de baixo custo. Este é o tema que faz manchete hoje, no JM.

Na Justiça, greves podem libertar dois arguidos em prisão preventiva. A constante paralisação dos serviços tem originado atrasos. O caso mais urgente envolve dois homens detidos desde fevereiro do ano passado, que podem ser restituídos à liberdade se não houver sentença até ao próximo mês.

Destaque ainda para a jornalista madeirense que conquista Prémio AMI. Ana Cristina Pereira, distinguida no âmbito do ‘Jornalismo Contra a Indiferença’, pede para que os profissionais tenham “tempo para contar histórias de pessoas por inteiro”.

Destaque ainda para a proposta do Executivo que é hoje sufragada no Parlamento. Chega mantém suspense até ao fim, mas a maioria evidencia esperança na aprovação. JM mostra a cronologia do período de convulsão política.

Na Cultura, julho traz eventos para todos os gostos.

Estes e outros assuntos para ler, hoje, na edição impressa do seu JM.