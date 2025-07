O Porto Santo recebe uma rentrée política do PSD Madeira, a 9 de agosto, a partir das 21h30, no centro da cidade.

Tratar-se-á de uma Festa de Verão que, contando com a presença do presidente do PSD/M, Miguel Albuquerque, tem como objetivo “reforçar a união e a mobilização rumo à vitória que o partido já assumiu como prioritária nas Eleições Autárquicas do próximo mês de outubro, mas, também, para reconhecer o trabalho e a dedicação de todos os militantes, em especial e, neste caso, valorizando os militantes porto-santenses”.

No palco a instalar no centro da cidade, a animação musical desta Festa estará garantida a partir das 21h30. Um palco pelo qual passarão, antes e depois das intervenções políticas, as atuações de Vasco Freitas e Galáxia, dos LOS4 MADEIRA Zumba, de Pedro Menezes e do DJ Waga.