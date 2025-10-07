Porto Moniz: Dinarte Nunes defende reforço de apoio aos estudantes

O candidato da coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz garante que pretende uma “aposta reforçada na área da Educação, defendendo, a par da atualização dos apoios escolares a todas as crianças e jovens do concelho e do apoio às crianças com necessidades especiais, através de terapias ocupacionais e da fala, uma majoração dos valores que atualmente são atribuídos, pelo Executivo municipal, aos estudantes universitários.

“É nosso compromisso atualizar o valor das Bolsas de Estudo aos Estudantes do Ensino Superior, que atualmente é de 150 euros mensais, para 250 euros mensais e queremos, também, garantir o pagamento das propinas a todos os Estudantes Universitários do nosso concelho, atendendo ao elevado custo de vida e ajudando as famílias neste esforço para darem, aos seus filhos, um futuro melhor” explica o candidato, que, ainda a este propósito, compromete-se a “garantir apoio aos estudantes do concelho que frequentem o Ensino Secundário fora do Porto Moniz, quando a Escola Básica e Secundária local não oferecer o curso ou a modalidade desejada”.

A par dos apoios sociais que defende para a população mais idosa – nomeadamente o apoio às cirurgias e à compra de medicamentos nas farmácias, assim como o circuito gratuito para os residentes dentro do concelho e a melhoria da capacidade de resposta do Gabinete do Idoso – o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz, Dinarte Nunes, garante,

Dinarte Nunes que se compromete, igualmente, a criar um Programa Municipal de Voluntariado Juvenil e um espaço Cowork gratuito no concelho, “de forma a incentivar e a dar condições de trabalho aos jovens empreendedores que pretendam arrancar com o seu posto de trabalho, nesta área”.

“Medidas que, no seu conjunto, contribuem para garantirmos melhores condições e melhor qualidade de vida, de forma transversal, a toda a nossa população, cuidando dos mais idosos mas sabendo apostar, de forma clara, nas novas gerações que queremos fixar e com as quais queremos construir o futuro do Porto Moniz”, sublinha o candidato, apelando a que, no próximo domingo, seja possível abrir espaço a uma governação camarária “mais próxima e capaz de projetar o futuro”.