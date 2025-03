O Porto do Funchal vai receber, entre hoje e amanhã, o Azamara Quest, o Mein Schiff 5 e amanhã de manhã, o Marella Discovery 2.

“O Azamara Quest faz escala na Madeira, no âmbito do cruzeiro de 61 noites, designado “Da cidade do Cabo a Roma” que se iniciou no passado dia 09 de fevereiro, com escalas em vários portos da África do Sul, Namíbia, Sta. Helena, Gambia, Dakar, 03 ilhas de Canárias, agora, no Funchal, seguindo-se Marrocos, Gibraltar, sul de Espanha, Lisboa, Palma de Maiorca, Barcelona, Palamós, vários portos franceses, Córsega e o destino final, Roma, onde termina a viagem a 11 de abril.

O navio traz 666 passageiros e 383 tripulantes a bordo, pernoita na Madeira e parte amanhã, às 22h00, para Agadir, após uma escala de 34 horas no Porto do Funchal.

O Mein Schiff 5 que chega por volta das 23h00 de hoje também vai pernoitar na região, tendo partida prevista para as 14h00, de domingo.

A bordo, viajam 2 497 passageiros e 897 tripulantes.

Este navio, tal como o Marella Discovery 2 que vem neste sábado estão posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, realizando cruzeiros entre as ilhas da Madeira e Canárias.

O Marella vem de Lanzarote, com 1 673 passageiros e 743 tripulantes. Fica na Madeira durante 11 horas e parte às 18h00, para La Gomera, prosseguindo o cruzeiro de 07 noites iniciado a 10 de março, em Las Palmas, com términus no mesmo porto, na próxima segunda-feira”, diz nota à redação.