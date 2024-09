O Porto do Funchal acolhe hoje os navios de cruzeiro Iona e Vista que trazem a bordo, um total de 7 910 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O Vista faz hoje a segunda escala no Porto do Funchal. Vem de Málaga, com 1173 passageiros e 781 tripulantes.

Fica 10 horas na Madeira e parte às 17h00, com destino à ilha de La Palma, nas Canárias, no âmbito do cruzeiro de 30 noites, iniciado a 03 de setembro, em Pireus.

O navio termina esta viagem a 03 de outubro, em Barcelona, depois de ter feito 27 escalas em portos da Grécia, Turquia, Malta, Itália, Mónaco, França, Espanha, Marrocos e nas ilhas de Palma de Maiorca, Madeira, La Palma, Tenerife e Lanzarote.

O “gigante” Iona viaja com 5 273 passageiros e 1 617 tripulantes. Fica na Madeira durante 10 horas e deixa o Porto do Funchal pelas 17h30, rumo às Canárias.

Iniciou a viagem em Southampton, no passado dia 21 do corrente mês de setembro, faz agora escala na Madeira, seguindo-se Tenerife, Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e Southampton, onde termina a viagem a 05 de outubro.

No cais norte continua o navio Ocean Explorer que está no Funchal em escala técnica. Chegou a 21 de setembro e tem saída marcada para as 11h00 do próximo dia 28, após uma escala de 172 horas.