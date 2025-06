Porto do Caniçal estuda possibilidade de navios de maior porte poderem atracar

Sara Madalena, deputada do CDS, perguntou hoje, no parlamento regional, se estão previstas mudanças no Porto do Caniçal, de maneira a comportar embarcações de maior porte.

Na resposta, o secretário regional da Economia lembrou que serão investidos 10 milhões naquele porto.

Disse que o porto do Caniçal tem tido um aumento do tráfego e os armadores estão a pedir para que navios de maior porte (acima de 130 metros) também possam atracar.

Porém, acrescentou que hoje não há consenso entre especialistas sobre essa possibilidade, e por isso foi encomendado à Escola Náutica Infante D. Henrique um estudo para saber se isso é possível ou não.