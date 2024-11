A 24 de outubro, o JM noticiava na sua edição online que a população do Castelejo, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, estava a desenvolver um abaixo-assinado para enviar ao Governo Regional, à Câmara Municipal de Câmara de Lobos e à administração da Rodoeste reivindicando a reposição do transporte público no Alto do Castelejo.

Hoje, a CDU esteve de novo, tal como a 24 de outubro, no sítio do Castelejo, a dinamizar juntamente com a população este abaixo-assinado.

Ricardo Lume, assim como a população local, estranham o facto de “a primeira viagem e última viagem do dia da carreira nª3 da Rodoeste o autocarro passa pelas paragens que foram supridas, mas fora de serviço, demonstrando que é possível repor o serviço de transporte público até ao Alto do Castelejo”.

Assim, o dirigente da CDU conclui que “a população está revoltada com esta situação e já recolheu mais de 300 assinaturas para um abaixo-assinado a enviar ao Governo Regional, à Câmara Municipal de Câmara de Lobos e à Administração da Rodoeste a reivindicar que seja reposto o transporte público no Alto do Castelejo”.