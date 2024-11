A Câmara Municipal do Funchal está a cumprir mais uma promessa. Criou uma plataforma para que os munícipes possam acompanhar o seu processo ao nível do Urbanismo.

A apresentação desta plataforma está a ser feita, neste momento, no salão nobre da Autarquia, com a presença da presidente, Cristina Pedra e do vereador da tutela, João Rodrigues.

Tal como o JM dá conta na edição impressa de hoje, o que está em causa, segundo a autarca, é proporcionar ao munícipe a possibilidade de acompanhar o seu processo, em que fase está ou se falta algum documento.

Muitas vezes, há documentos que faltam chegar, como alertou aos jornalistas, Cristina Pedra, momentos antes de ter início esta apresentação.

O investimento é de 90 mil euros mas há, além do software, toda uma equipa de acompanhamento interno da Autarquia, que vai dar resposta. João Rodrigues, vereador do Urbanismo, destacou que são às centenas, os processos que se encontram, neste momento, em análise. Alguns entram com falta de documentos.

Na plataforma pode aceder através do site da Câmara e mesma é muito intuitiva.