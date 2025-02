A produção de cereja na freguesia do Jardim da Serra vem sendo afetada nos últimos anos pelas alterações climáticas, nas diferentes fases de evolução fenológica da espécie, e pela persistência de doenças de solo, que vem dizimando muitos pomares de cerejeira.

A Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural tem em curso um plano de ação para contrariar os efeitos das alterações climáticas, com experimentação. Estão a ser revitalizadas parcelas com potencial produtivo com porta-enxertos de raiz mais profunda de forma a tornar as árvores mais resistentes às doenças de solo e irão ser experimentadas variedades menos exigentes em frio e auto férteis. Nesta primeira fase, estão a ser plantados cerca de 2.500 metros quadrados (m2) em terrenos de cinco produtores que colaboraram para a concretização deste campo experimental.

De notar ainda que as variedades regionais “miúda” e “preta miúda” já estão registadas no Catálogo Nacional de Variedades de Espécies Frutícolas, o que as distingue como genuínas da Ilha da Madeira.

O investimento necessário nas parcelas agrícolas impõe apoio técnico para cuidar e acautelar uma produção particularmente relevante para o Jardim da Serra.

O diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Costa, reconhece publicamente o compromisso dos produtores do Jardim da Serra neste processo.