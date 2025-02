“A direção do PSD não encomendou nenhuma sondagem junto da Pitagórica investigação e estudos de mercado SA. sobre as eleições na Madeira.”

A afirmação acaba de chegar ao Jornal e é assumida pelo próprio administrador da Pitagórica, empresa que atua no mercado nacional de sondagens e estudos de opinião.

O administrador derruba assim todo o conteúdo associado à interpretação de uma sondagem que surpreendeu ontem o País inteiro e, de forma particular, os cidadãos madeirenses que têm o portal Sapo como fonte credível de informação.

Na sequência do que foi publicado pelo Sapo, o JM, como em outros momentos, fez notícia dessa informação que indicava uma alegada sondagem sobre as eleições regionais que teria sido pedida pela direção nacional do PSD e que teria também indicações sobre o PS.

Na mesma comunicação enviada hoje ao Jornal, o administrador da Pitagórica não só garante que a notícia em causa é falsa como pede que a mesma seja retirada: “vimos por este meio solicitar-vos que removam de imediato a presente noticia e qualquer citação com referência à nossa empresa sobre este tema”.

Perante tamanha insistência e garantia de que a notícia em causa é falsa, o JM opta por publicar este esclarecimento e por retirar a publicação da nossa plataforma online.