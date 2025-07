A Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Causa Social e a Garouta do Calhau, promove no próximo dia 25 de julho um “Piquenique Intergeracional”, no âmbito das comemorações do Dia dos Avós. O evento terá lugar no Parque Urbano da Nazaré, entre as 9h30 e as 12h30, reunindo diferentes instituições e projetos com o objetivo de celebrar a ligação entre gerações e reconhecer o papel fundamental dos avós na família e na sociedade.

O piquenique pretende reforçar a transmissão de valores, tradições e conhecimentos entre gerações, num momento de convívio, partilha e animação, onde avós e netos se juntam num ambiente descontraído e de celebração.