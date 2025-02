Certo é que ao chegarmos à baía o que não faltam são pequenas embarcações, cada uma com o seu próprio nome, pintadas de várias cores, atracadas sobre os calhaus. São, aliás, estes barcos que mais caracterizam o local e que atraem os olhares – e as câmaras fotográficas – de milhares de turistas. Preocupante é o atual estado dos seus proprietários.

Foi graças aos pescadores que Câmara de Lobos ganhou o apelido de ‘Vila Piscatória’. Mas o que é feito desta profissão que, durante antes, era a “riqueza” do concelho? “Está a morrer”, dizem-nos os homens do leme.

Dirigimo-nos ao cais onde pudemos avistar no mar um pescador ‘perdido’ nos seus afazeres dentro da sua embarcação de tom vermelho vivo. A apreciar as vistas estavam, além de estrangeiros, dois filhos da terra, um dos quais, apesar de não querer desvendar a sua identidade, se prontificou a falar-nos do ofício e recordar as memórias de outros tempos.

“Aquela canoa é para apanhar peixe miúdo”, começou por explicar, referindo-se ao tal barco encarnado, trazendo de seguida, ao de cima, as histórias do antigamente.