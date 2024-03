Perdidos e Achados: Último moinho a água resiste à passagem do tempo

Moinho de farinha movido a água, em São Jorge, é uma relíquia centenária no Norte da ilha. Continua a trabalhar e até é procurado por ‘chefs’ de renome, mas moleiro teme pelo futuro.

Carlos Matos tem 82 anos e é moleiro há dez. “Tornei-me moleiro sem nunca ter pensado nisso”, diz-nos o antigo emigrante, regressado da África do Sul no ano 2000.

É, desde a morte do antigo encarregado, o guardião e funcionário do último moinho de farinha movido a água, que resiste à passagem do tempo, no sítio da Achadinha, em São Jorge (Santana).