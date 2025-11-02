Perdidos e Achados: Fôro queima ‘o velho e a velha’ para comemorar o Pão-por-Deus (com fotos)

Uma tradição secular e um tanto quanto enigmática resiste à passagem do tempo no sítio do Fôro, na freguesia do Jardim da Serra. Naquela pequena localidade, celebra-se o Pão-por-Deus com uma festa que se segue à eucaristia na Capela de Nossa Senhora da Consolação.

O curioso é que ali as celebrações contemplam um espetáculo pirotécnico peculiar, que consiste na ‘queima do velho e da velha’, cuja prática é tão antiga que até os mais velhos residentes da paróquia desconhecem a sua origem. Ainda assim, é esse mesmo ritual que arrasta famílias, anualmente, à Rua da Capela.