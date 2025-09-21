‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)

Já pensou no que seria poder fugir do stress da cidade sem ter de sair dela e ainda conseguir aproveitar o melhor que o campo tem para oferecer? Pois bem, a ‘Fazenda Sá’ oferece-lhe essa oportunidade.
Escondida por entre os prédios habitacionais próximos da Nazaré, nasceu uma plantação de café, que traduz a realização de um sonho do recém-falecido comendador Jorge Sá. O empresário olhou para um baldio e viu uma oportunidade. O filho, Jorge Cipriano, que partilha da mesma paixão pela calorosa bebida, torna possível o imaginável: cultivar 20 mil metros quadrados de terreno, dentro da azáfama do Funchal.
“Além do café, que é uma ideia diferenciadora, aqui há de tudo o que tem que ver com a cultura madeirense, nomeadamente cana-de-açúcar, banana, araçaís, pitangas, goiabas, anonas, peras, nêsperas... e até ananás. Todo um leque de características da Madeira”, descreveu o proprietário.
A comunidade lusa nos Estados Unidos da América (EUA), cuja presença no território se adensou entre o primeiro quartel do séc. XIX e o último quartel do...
O sôr Rui era, na verdade, o mestre Rui, que eu conheci depois do nosso regresso da América. Chegados à nossa casinha, eu matei saudades de tanta coisa...
Lembram-se daqueles tempos em que as ligações telefónicas iam bater a números diferentes dos que tinham sido rodados lentamente nos velhos telefones da...
Há algum tempo, escrevi um artigo sobre esta espécie rara que insiste em fazer acontecer.
Hoje apetece-me continuar a desenvolver o tema, porque há tanto...
Decorrem cinquenta e um anos do 25 de abril. Em paralelo, celebram-se os cinquenta anos da consagração da autonomia político-administrativa da Região Autónoma...
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
Da Virtude
A competência e a devolução de resultados, especialmente em política, incomodam. Por isso é que tanta gente da oposição parece estar com urticária...
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
A candidatura do PTP à Câmara Municipal de Santa Cruz deslocou-se, este domingo, ao Santo da Serra, numa manhã dedicada aos contactos com aos feirantes...
O navio Lobo Marinho viu-se obrigado a atracar temporariamente no cais de São Lázaro, no porto do Funchal, depois de várias tentativas frustradas para...
Na madrugada do passado dia 18, uma mulher e um homem de 24 e 29 anos, fortemente indiciados pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade...
O Bloco de Esquerda (BE) anunciou hoje o apoio à candidatura de Catarina Martins à Presidência da República, com o objetivo de mobilizar a esquerda nestas...
Na manhã deste domingo, a Avenida do Mar encerrou ao trânsito automóvel para abrir espaço a centenas de funchalenses que participaram no Mobi Open Day....
O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, criticou a proposta da JPP para a criação de um grupo de trabalho destinado...
O Centro Desportivo da Madeira, empreendimento dinamizado pela Ponta do Oeste - Sociedade de Desenvolvimento sob a tutela da Secretaria Regional de Equipamentos...
A candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal, Fátima Aveiro, pretende esbater estigmas associados aos bairros sociais.
“Este é um exemplo concreto da...
Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas, em representação do Governo Regional, marcou presença este domingo na Festa do Pêro, na Ponta...
O PS avançou com um requerimento para uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para obter “esclarecimentos sobre falsidades, omissões...