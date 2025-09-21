‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)

Já pensou no que seria poder fugir do stress da cidade sem ter de sair dela e ainda conseguir aproveitar o melhor que o campo tem para oferecer? Pois bem, a ‘Fazenda Sá’ oferece-lhe essa oportunidade.

Escondida por entre os prédios habitacionais próximos da Nazaré, nasceu uma plantação de café, que traduz a realização de um sonho do recém-falecido comendador Jorge Sá. O empresário olhou para um baldio e viu uma oportunidade. O filho, Jorge Cipriano, que partilha da mesma paixão pela calorosa bebida, torna possível o imaginável: cultivar 20 mil metros quadrados de terreno, dentro da azáfama do Funchal.