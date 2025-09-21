MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)

    ‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)
    A ‘Fazenda Sá’ é composta por um trilho de 800 metros. Joana Sousa
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
21 Setembro 2025
11:21
Comentários

Já pensou no que seria poder fugir do stress da cidade sem ter de sair dela e ainda conseguir aproveitar o melhor que o campo tem para oferecer? Pois bem, a ‘Fazenda Sá’ oferece-lhe essa oportunidade.

Escondida por entre os prédios habitacionais próximos da Nazaré, nasceu uma plantação de café, que traduz a realização de um sonho do recém-falecido comendador Jorge Sá. O empresário olhou para um baldio e viu uma oportunidade. O filho, Jorge Cipriano, que partilha da mesma paixão pela calorosa bebida, torna possível o imaginável: cultivar 20 mil metros quadrados de terreno, dentro da azáfama do Funchal.

  • ‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)
    Joana Sousa
  • ‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)
    Joana Sousa
  • ‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)
    Joana Sousa

“Além do café, que é uma ideia diferenciadora, aqui há de tudo o que tem que ver com a cultura madeirense, nomeadamente cana-de-açúcar, banana, araçaís, pitangas, goiabas, anonas, peras, nêsperas... e até ananás. Todo um leque de características da Madeira”, descreveu o proprietário.

  • ‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)
    Joana Sousa
  • ‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)
    Joana Sousa
  • ‘Perdidos e Achados’: Fazenda plantada na urbe regada pela paixão por café (com fotos)
    Joana Sousa

Leia mais na rubrica ‘Perdidos e Achados’ da edição impressa.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas