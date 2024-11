O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou ontem, dia 7 de novembro, na sessão de abertura do V Encontro do Serviço Social, sob o tema “Interdisciplinaridade e Inovação”, promovido Serviço Social do SESARAM, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O responsável elogiou a “evolução e diferenciação” do serviço social na área da saúde. Demonstrativo do reconhecimento da importância desta área, foi a passagem da Unidade a Serviço em 2023, recordou. “Tenho muito orgulho neste serviço que, juntamente com a psicologia e a nutrição passaram a Serviço, porque entendemos que o nosso Hospital tem de crescer, mas esse crescimento tem de ser acompanhado na sua organização e na sua planificação, com respeito pelos profissionais”, disse Pedro Ramos.

Segundo o governante, o futuro da Saúde na RAM deve considerar a formação e capacitação dos profissionais nas várias áreas e, também, ambientes de trabalho saudáveis e atrativos para que os profissionais se sintam bem e motivados para trabalhar na Saúde.

De acordo com nota de imprensa da tutela da Saúde, o evento foca projetos interdisciplinares que envolvem os Assistentes Sociais, nomeadamente a Hospitalização Domiciliária, a Unidade do Doente Frágil, a Equipa de Apoio Psicossocial no âmbito dos cuidados Paliativos e os Grupos de Apoio e Capacitação dos Cuidadores Informais, este último, projeto candidato ao Prémio de Boas Práticas em Saúde 2024.

A iniciativa envolve profissionais do SESARAM, EPERAM, e de outras Instituições no sentido de estreitar parcerias interinstitucionais, imprescindíveis para o sucesso da intervenção social na Saúde.

Refere a mesma nota que integram o SESARAM, EPERAM, mais de trinta assistentes sociais, que intervêm ao nível dos Cuidados Hospitalares e Cuidados de Saúde Primários, Unidades de Internamento de Longa Duração e Cuidados Paliativos.