Pedro Ramos vai ser transferido para o Funchal. O secretário regional da Saúde e Proteção Civil mantém o quadro de indisposição com que entrou nas urgências do Centro de saúde Francisco Rodrigues Jardim, no Porto Santo.

Depois de vários exames e testes, confirmou-se o primeiro diagnóstico, sendo que o governante permanece no Serviço de Observação (SO) do centro de saúde, a aguardar transferência para o Hospital dr. Nélio Mendonça.

Segundo apurou o JM, junto de fonte hospitalar, o secretário vai ser transferido para a Madeira para realizar uma TAC, exame que não é possível realizar na ilha dourada por inexistência do aparelho.

Avariado está o avião da Força Aérea Portuguesa, tendo já sido solicitado um avião idêntico do Montijo para esta operação de emergência.

Pedro Ramos será acompanhado pela equipa médica da EMIR na viagem entre as duas ilhas e, quando chegar à Madeira, será transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde fará o referido o exame.