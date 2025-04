No passado sábado, foi roubado um veículo Suzuki Vitara branco, de matrícula 57-31-GZ, que se encontrava estacionado na zona dos Ilhéus, no Funchal. O proprietário do veículo já apresentou queixa junto da Polícia de Segurança Pública (PSP), e a investigação está em curso. No entanto, pedem ajuda para ajudar a divulgar o caso.

As autoridades apelam à colaboração da população e pedem a quem souber informações sobre o paradeiro do veículo que entre em contacto com a PSP ou diretamente para o número 938849791.