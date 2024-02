Pedro Calado no continente em contacto com a família

O ex-presidente da Câmara do Funchal vive o dia a seguir à libertação junto de familiares próximos.

Sabe o JM que Pedro Calado continua no continente e que tem aproveitado as primeiras horas de liberdade depois de 22 dias de detenção para estar com a família e começar a inteirar-se do que aconteceu enquanto esteve detido.

Fonte próxima revela que o autarca – que renunciou ao mandato na Câmara do Funchal – está a falar com o núcleo duro da família e que se mantém distante da comunicação social por estes dias.

Aliás, essa terá sido mesmo uma indicação do seu advogado. Pouco depois de conhecida a decisão do juiz que arrasou o Ministério Público e a megaoperação da Polícia Judiciária, Paulo Sá e Cunha admitia que Pedro Calado poderá falar sobre o assunto, mas não nestes primeiros dias.