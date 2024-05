O mega-iate ‘Juice’ chegou na manhã desta quarta-feira ao Funchal, para uma escala de cinco dias, para reabastecimento e descanso da tripulação.

Com 16 tripulantes a bordo, o iate está em viagem de reposicionamento das Caraíbas para o Mediterrâneo. Partiu a 30 de abril do porto de Saint George, nas Bermudas, e prossegue viagem no domingo, pelas 17 horas, rumo a Gibraltar, o seu porto de destino.

Com 71 metros de comprimento e 3,35 metros de calado, o ‘Juice’ foi construído pelos holandeses da Feadship, especialistas em iates de luxo, navegando pela primeira vez em 2022.

Com uma tripulação maioritariamente britânica, incluindo o comandante James Jackson, o mega-iate vai ficar acostado no cais Sul.

O iate está avaliado em cerca de 130 milhões de euros, e pertence ao bilionário britânico Laurence Graff. Empresário e fundador da joalheria Graff Diamonds, Graff é um conhecido colecionador de arte, com o ‘Juice’ a espelhar esse gosto, com diversas obras de arte a bordo. O navio, que é agendado pela Transinsular, tem capacidade para acomodar 12 passageiros em seis cabines.

O empresário, que figura no top-1000 na lista da revista Forbes dos mais ricos do mundo, é proprietário de um segundo iate, também construído pela Feadship, mas bem mais ‘modesto’: 18,5 milhões de euros.

Desde o início do ano, já são mais de três dezenas os iates que fizeram escala na Região, nas suas viagens de reposicionamento das Caraíbas para a Europa.