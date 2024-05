Madeira tem 134,1 mil pessoas inseridas no mercado de trabalho. São dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que mostram um aumento de 5,9% em termos homólogos (+7,5 mil pessoas) e 3,6% em relação ao trimestre precedente (+4,7 mil pessoas).

“É um novo máximo histórico na Região que acompanha assim os mais recentes indicadores publicados, esta quarta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que colocam a Madeira no topo do pódio como a região com a menor taxa de desemprego do país (6.1%)”, destaca a Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, num comunicado enviado à redação.

Feitas as contas, face ao trimestre anterior, a região baixa 0.1 pontos percentuais fixando a taxa nos 6.1%. Face ao período homólogo (1.º trimestre de 2023), regista-se, igualmente, uma diminuição da taxa de desemprego. Desta feita, a diminuição é mais acentuada, com um registo de - 0.3%.

A nível nacional, a taxa de desemprego aumentou de 6,6% no 4º trimestre de 2023, para os atuais 6,8%.

“Prioridade à concretização de medidas de apoio ao emprego”, destaca Ana Sousa

“São dados animadores publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Uma vez mais, a Madeira volta a apresentar a taxa de desemprego mais baixa do país. Temos a economia a funcionar em pleno, em grande medida, pela resposta coletiva de manutenção e criação de novo emprego. Os números publicados hoje, relevam uma trajetória positiva e de crescimento contínuo”, refere a secretária regional com a tutela do Emprego, Ana Sousa.

Embora os dados sejam positivos, Ana Sousa faz questão de reiterar que o trabalho do Governo Regional no que toca ao combate ao desemprego não se esgota com estes indicadores.

“Da parte do Governo Regional, continuaremos a dar prioridade à concretização de medidas de apoio ao emprego e às empresas, medidas essas que têm contribuído para esta contínua e significativa redução do desemprego e que nos permitem, com os indicadores revelados hoje pelo INE, afirmar que a Madeira é a região com a taxa de desemprego mais baixa do país”.