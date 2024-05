O presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN), Bruno Gonçalves, vai estar na Universidade da Madeira (UMa), no próximo dia 13 de maio, para proferir a palestra intitulada ‘Nuclear ou Renováveis? Falso Dilema’.

O evento vai decorrer no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, a partir das 18h30. A entrada é livre e não requer inscrição prévia.

Organizada pelo Pólo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN) na UMa e a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, a palestra constitui uma oportunidade para académicos, profissionais e estudantes refletirem e equacionarem soluções que integrem diversas fontes de energia.

A criação de um pólo do IPFN na UMa foi oficializada em 2017, com a assinatura de um protocolo entre a instituição de ensino superior madeirense e o Instituto Superior Técnico. Está sediado no Departamento de Física da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia e é coordenado pelo professor Pedro Almeida.

O principal foco de investigação deste grupo, constituído por seis doutorados, é a teoria e modelização numérica da interação entre plasmas de alta pressão com elétrodos. Na última avaliação promovida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia aos Laboratórios Associados, o IPFN obteve a classificação de ‘Excelente’.