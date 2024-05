No contexto das eleições regionais, o debate intitulado ‘Políticas Culturais para a Região’ acontece já amanhã pelas 18h30, na Galeria Tratuário.

O presente debate inserido na tertúlia ‘Conversas no Tratuário’, contará com a presença dos seguintes partidos políticos: Alternativa Democrática Nacional (ADN), Bloco de Esquerda (BE), Centro Democrático Social (CDS), Iniciativa Liberal (IL), Juntos pelo Povo (JPP), LIVRE, Partido Social-Democrata (PSD), Partido Socialista (PS), Partido Trabalhista Português (PTP) e Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

O debate surge com o propósito de serem discutidas propostas para a Cultura da Região Autónoma da Madeira, sendo, no fundo, uma oportunidade para os partidos políticos apresentarem as suas iniciativas.

Serão abordadas uma série de tópicos importantes para o setor, como o investimento na cultura, a promoção da cultura madeirense e a preservação do património cultural, o acesso à cultura, o desenvolvimento de indústrias criativas e a formação e capacitação cultural.

Ou seja, serão discutidas iniciativas para valorizar e celebrar a diversidade da cultura madeirense, desde a música e a dança até à gastronomia e artesanato, destacando a singularidade e o talento local, bem como estratégias para preservar e promover o rico património cultural da Madeira.

No que diz respeito às indústrias criativas, serão avaliadas medidas para impulsionar o desenvolvimento das mesmas, aproveitando o potencial da arte e da cultura como motores económicos e geradores de emprego, bem como programas de formação e capacitação para profissionais do setor cultural, com vista a fortalecer as competências e o empreendedorismo local. Outros temas em destaque são o investimento e o acesso à Cultura, visando garantir que todos os cidadãos tenham oportunidades iguais de participar na vida cultural da Região.

O presente debate tem o objetivo de ser um passo significativo para a construção de políticas culturais inclusivas e sustentáveis para a Madeira, demonstrando o compromisso contínuo com a preservação da identidade cultural e o enriquecimento da vida cultural da Região. A entrada é livre.

Recorde-se que a tertúlia “Conversas no Tratuário” arrancou no passado mês de abril, no âmbito das Comemorações dos 50 anos do 25 de abril, e prevê uma série de conversas que acontecerão ao longo do ano de 2024 na Galeria Tratuário