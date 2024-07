Bom dia! É sexta-feira!

* O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, preside pelas 11h00 à cerimónia de entrega Prémio Emanuel Rodrigues, no Espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira. O Prémio Emanuel Rodrigues é destinado a distinguir cidadãos que, a título individual ou coletivo, tenham efetuado trabalhos com relevância para a Autonomia e para a identidade regional.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 11h00 a empresa Bravaplan – Planeamento e Engenharia Civil, Lda, à Rua 6 de Maio, nº 43, Loja B, na Ribeira Brava.

* Como forma de agradecimento à cidade do Funchal e a todos aqueles que apadrinham o Projeto ‘Férias Divertidas’, a Associação Garouta do Calhau promove, pelo 19.º ano consecutivo, um Flash Mob com 200 crianças e idosos, pelas 12h30, na placa central da Avenida Arriaga, junto à Igreja da Sé.

* Às 15h00 inicia-se a 13.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira, no terceiro e último dia de debate para apreciação e votação final global das propostas de ‘Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024’ e do ‘Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2024 – PIDDAR 2024’.

* Às 16h30 realizar-se-á a cerimónia de entrega de diplomas aos estudantes recém-licenciados do Curso de Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, que contará com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos. Precedente à cerimónia de entrega de diplomas, que terá lugar no auditório Florence Nightingale desta Eecola, será celebrada a missa, pelas 15h00.

* Realiza-se pelas 17h00, na Quinta Magnólia, a conferência de imprensa para a apresentação da V Edição Clássicos na Magnólia. Além da presença do presidente do CACM, Miguel Gouveia, estarão o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, a diretora regional do Turismo, Dorita Mendonça, e o escultor Martim Velosa.

* A editora ‘Página a Página’ promove no Funchal, às 19h00, o livro intitulado ‘Vendaval de Utopias’, um ensaio histórico da autoria de Edgar Silva, numa sessão pública a ter lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas, que contará com a apresentação da obra a ser proferida por Francisco Faria Paulino.

* Regressa hoje ao Parque de Santa Catarina o Festival Summer Opening. Sendo assim, no palco principal atuará pelas 19h50 Ivandro, seguindo-se pelas 23h40 Veigh.

* Este será um mês animado em São Martinho, que mais uma vez promove as noites animadas. A iniciativa continua hoje pelas 21h30, com os 4LITRO, que atuarão no Jardim dos Cubos.