Depois de ter apontado 84 golos em 117 jogos oficiais pelo Marítimo, a internacional portuguesa foi ontem anunciada como reforço do Sporting. Telma Encarnação acredita que sai no “momento certo” para um clube que ajudou a formar uma das suas maiores referências, Cristiano Ronaldo. O negócio terá sido realizado a troco de 200 mil euros.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Campeonato de Portugal. Primeiro dérbi reservado para a segunda jornada.

No Nacional, guardião César Augusto e médio Chiheb Labidi garantidos. O guarda-redes brasileiro chega por empréstimo do Ceará. Já o médio-ofensivo tunisino terminou o vínculo com o Club Africain e foi contratado a custo zero.

Já no Marítimo, Carlos Daniel “feliz por regressar” a uma casa que conhece bem.

Saiba ainda que Funchal abre a porta à regata transatlântica para o ano e que o Intermunicípios apresenta muita qualidade em todos os concelhos.