Bom dia!

O ex-secretário regional de Economia, Mar e Pescas já regressou à sua atividade profissional na Empresa de Eletricidade da Madeira, entidade onde trabalhava desde 2003. Rui Barreto desempenha agora as funções de assessor do Conselho de Administração da elétrica madeirense, confirmou o próprio ao JM.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca frente mar requalificada em quatro meses. Obra superior a 3,5 milhões de euros confere outro conforto a uma área central de São Vicente. José António Garcês garante que o projeto dá prioridade às pessoas.

Saiba ainda que Orçamento garante investimentos que estavam travados. Eduardo Jesus promete equipamentos para testar o vento no Aeroporto em setembro. Rafaela Fernandes anuncia novo estacionamento no Areeiro. Pedro Fino assegura 600 casas ainda este ano. Ana Sousa reserva 229 mil euros para vítimas de violência doméstica.

Instituto de Segurança Social tem nova vice-presidente é outro assunto de relevo. Cláudia Pereira troca a administração da Madeira Parques por outro desafio público.

Saiba também que advogados pedem menos IVA. Ordem na Madeira festeja aniversário e distingue os mais velhos.

Destaque igualmente para as Ocorrências: PSP chamada aos CTT da Penteada; Detido homem que aliciava jovens no Funchal; EMIR e Bombeiros salvaram madeirense no Porto Santo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!