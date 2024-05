A candidatura do CDS-PP, encabeçada por José Manuel Rodrigues, realçou, hoje, no Mercado do Santo da Serra que a Madeira depende essencialmente do turismo e, o turismo, depende da sua principal atratividade que é a paisagem rural humanizada.

“Quem faz essa paisagem são os nossos agricultores”, vincou o líder do partido na Madeira e cabeça de lista às eleições do próximo domingo.

Na sua opinião, “temos de cuidar melhor da agricultura para que essa paisagem, que é a galinha dos ovos de ouro da Madeira, se mantenha”. Por isso, “o CDS-PP defende mais apoios para a agricultura, designadamente melhores pagamentos na banana, na cana-de-açúcar e na vinha, no sentido dessa paisagem se manter porque é isso que atrai os turistas à Madeira e oferece mais valias à nossa economia”, sublinhou.

Neste âmbito, o candidato do CDS defende que devem ser criadas reservas agrícolas, designadamente para a vinha “porque se não, qualquer dia, não temos produto para o vinho Madeira”.