No seu discurso, na cerimónia do Dia do concelho de Machico, o representante da República fez uma reflexão sobre a importância do 25 de abril para a democracia e para a Região em particular.

E aproveitou para refletir também sobre as eleições regionais que se aproximam, pedindo aos eleitores que exerçam o seu dever e aos eleitos que primem pela defesa do supremo interesse das populações.

Como afirmou Ireneu Barreto, “estamos num novo ciclo eleitoral, em que, uma vez mais, a nossa Comunidade será chamada a decidir o que pretende para o futuro, quais as prioridades e quais os protagonistas. Reitero que são hoje evidentes os imensos benefícios que a Democracia e a Autonomia trouxeram à nossa terra. A melhor forma que temos de preservar, garantir e defender essas conquistas é participarmos no processo democrático. Por isso, apelo a todos os que têm o direito de votar que considerem que também têm o dever de o fazer, pois só assim poderão, com o seu voto, que é no fundo a sua arma, influenciar os destinos da nossa Terra. Aos cidadãos que agora se candidatam para, através dos partidos políticos e em nome da Comunidade, tomarem as opções que decidirão aquilo que a nossa Região Autónoma será nos próximos anos, desejo que possam, em ambiente de calma e civismo, como sempre tem acontecido, apresentar as suas propostas. E que, uma vez eleitos, tenham sempre claro o único propósito legítimo do exercício de cargos públicos- a defesa do supremo interesse das populações. Nesse desígnio, entre temas tão vastos, pergunto se não será tempo de se ponderar a consagração do voto em mobilidade e o voto dos nossos emigrantes”