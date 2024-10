A presidente da Câmara Municipal do Funchal está satisfeita com o valor a ser transferido em sede de orçamento de estado, cuja proposta prevê mais 1.425.000 euros que no anterior orçamento. Cristina Pedra recordou que, no orçamento anterior, a transferência foi na ordem dos 330 mil euros, o que demonstra o aumento significativo para o próximo ano. A autarca destacou ainda que o município tem devolvido mais IRS aos contribuintes residentes no Funchal, sendo que no ano em curso foram 4,6 milhões, já retidos pelo Estado.

Assim, o acréscimo no montante a transferir para a Câmara satisfaz a autarca, sublinhou.