A presidente da Câmara Municipal do Funchal admite que tem havido atos de vandalismo em espaços públicos e dá o exemplo do Jardim Municipal mas não quer nem vai fechar aquele local durante a noite.

“Essa é uma medida que não pretendemos tomar neste mandato e até estamos perto do fim do mesmo”, disse Cristina Pedra aos jornalistas à margem dos 20 anos da Ludoteca do Parque de Santa Catarina.

A autarca falou ainda de obras no valor de cerca de 60 mil euros na Ludoteca. Voltou a referir que a nível da Educação, foram investidos 12 milhões de euros no último mandato.