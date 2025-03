Paulo Cafôfo garantiu hoje que, com um Governo do PS, haverá uma redução imediata do IVA e do IRS para o mínimo permitido, para dar mais poder de compra aos madeirenses, de modo a que possam fazer face ao elevado custo de vida na Região.

O candidato do PS-Madeira à presidência do Governo Regional, que esta tarde esteve em contacto com a população nas freguesias de Santo António e de São Roque, afirmou que a baixa de impostos na Região não só é urgente, como é possível, apontando o dedo ao Governo Regional do PSD por não o ter permitido, acusando o Executivo de Miguel Albuquerque de estar “interessado apenas em arrecadar recordes de receita fiscal”.

“Quando temos praticamente um terço da população em risco de pobreza, quando os madeirenses têm os salários médios mais baixos do País, quando a Madeira tem um custo de vida superior e as pessoas não têm rendimentos suficientes para comprar ou arrendar casa, é inaceitável que não se reduza os impostos”, declarou Paulo Cafôfo, citado num comunicado divulgado pelo partido.

O cabeça de lista do PS recordou que, nos últimos anos, os socialistas têm vindo repetidamente a propor a baixa de impostos, fazendo uso dos poderes autonómicos da Região, mas o PSD chumbou sempre esta pretensão, indiferente às dificuldades sentidas pelas famílias.

Assegurou, por isso, que, com um Executivo do PS, esta realidade irá mudar. “As políticas governativas têm de ter o foco apontado à melhoria das condições de vida das pessoas e, connosco, posso garantir que o IVA e o IRS irão baixar em todas as taxas e escalões, para devolver rendimentos às famílias e baixar os preços dos bens e serviços, como, aliás, já acontece nos Açores.

Paulo Cafôfo entende que não basta apregoar recordes do PIB, se isso depois não se reflete no dia a dia e no bolso das pessoas. “Não podemos continuar a ser uma terra onde muitos têm pouco e poucos têm muito! Não podemos continuar a ter um Governo rico numa Região de pobres!”, sentenciou.

Como fez questão de reforçar, só dando força e votando no PS será possível inverter esta situação e fazer da Madeira uma terra com igualdade de oportunidades e maior justiça social. “Dia 23 de março, é importante que os madeirenses deem uma oportunidade ao PS de mostrar que é possível fazer mais e diferente, com um Governo que garanta estabilidade e que esteja efetivamente comprometido em dar resposta aos problemas da pessoas”, apelou.