Paulo Cafôfo já está reunido com Ireneu Barreto

Marta Freitas (secretária-geral do PS-M), Miguel Iglesias (na qualidade vice-presidente), Célia Pessegueiro (vice-presidente), Rui Caetano (presidente da comissão regional), Andreia Caetano (presidente da comissão regional de jurisdição) vieram acompanhar o líder Paulo Cafôfo.

São seis os elementos do PS-M, encabeçados por Paulo Cafôfo, reunidos a esta hora com o Representante da República para a Região, Ireneu Barreto, que termina esta manhã a auscultação aos nove partidos políticos com assento parlamentar na Assembleia Regional, cujas audiências se dividiram por três dias.O último partido a ser ouvido por Ireneu é o PSD, pelas 11h00.

Foram ouvidos na quarta-feira o BE, PAN e IL. Ontem, seguiram-se PCP, CDS, Chega e JPP.

Recorde-se que consumado o decreto de exoneração de Miguel Albuquerque – desde dia 5 de fevereiro, segunda-feira, em gestão corrente – compete ao Representante da República para a Região recolher a vontade de cada partido político com assento na Assembleia quanto a uma possível solução para a crise instalada no coração do poder político da Madeira.