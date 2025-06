O presidente do PS/Madeira defendeu hoje a demissão do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

“Quem insulta deputadas e deputados não tem condições para continuar a governar. Digo-o com clareza, sem hesitações. Quem age assim, quem fala assim, quem pensa assim, não pode estar no Governo de uma Região que se quer justa, igual e respeitadora da dignidade de todos. E se permitimos que se insultem representantes do povo sem consequências, estamos a dizer aos cidadãos que vale tudo – e não, não vale tudo”, afirmou.

Por isso, “aqui, neste plenário, perante a Madeira e os madeirenses, e depois das justificações que só agravaram as ofensas, exijo ao senhor presidente do Governo Regional a demissão do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus”, disse Paulo Cafôfo, na sessão de encerramento do debate sobre o orçamento regional.

A polémica em torno das declarações de Eduardo Jesus contra duas deputadas do PS e um deputado do JPP continua a dominar o debate político-partidário.

Relativamente ao orçamento regional, Paulo Cafôfo explicou que, na votação na generalidade, o PS deu um sinal de abertura e absteve-se, por entender que “seria possível construir pontes, melhorar o documento e, sobretudo, servir melhor os madeirenses”. Porém, “o PSD, de forma arrogante, fechou todas as portas ao PS. Rejeitou todas as propostas do PS”.

Assim, “ao PS não resta outra alternativa senão votar contra este orçamento”.