Paula Margarido destaca cooperação e serviço público na tomada de posse dos órgãos autárquicos de São Vicente

    Paula Margarido representou o presidente do Governo Regional na tomada de posse.
25 Outubro 2025
A secretária regional Paula Margarido representou o Governo Regional na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de São Vicente, onde sublinhou a importância da “cooperação institucional” e do compromisso com o bem comum.

No seu discurso, Margarido saudou todos os eleitos e destacou o valor da democracia local, lembrando que “o exercício democrático pratica-se e promove-se a cada momento”.

A governante agradeceu ainda à equipa cessante pelo trabalho desenvolvido, frisando que “o presente não se faz sem o passado” e que o futuro deve assentar na continuidade e no respeito pelas instituições.

Reafirmou o compromisso do Governo Regional em “cooperar e trabalhar lado a lado com o município de São Vicente”, promovendo políticas de “melhor qualidade de vida, investimento, emprego e proteção social”.

Dirigindo-se aos autarcas e colaboradores municipais, Paula Margarido enalteceu o papel destes como “a face do serviço público” e apelou a uma administração próxima, participativa e centrada nas pessoas.

Concluiu com uma mensagem de esperança, com uma alusão ao hino regional: “Na senda do trabalho e da humildade alcançaremos o bem-estar da nossa região e de todos os vicentinos.”

