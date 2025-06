Paula Margarido defende papel transformador da família na coesão social

A secretária regional da Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarido, participou na última segunda-feira na sessão de abertura da 12.ª conferência da European Society on Family Relations (ESFR), subordinada ao tema Families Across Space and Time, organizada pelo Departamento de Psicologia da Universidade da Madeira e pelo Centro Universitário de Investigação em Psicologia.

No seu discurso, Margarido destacou a importância da família como “berço das relações, da identidade e da coesão social”, sublinhando a necessidade de políticas públicas que acompanhem a evolução das dinâmicas familiares contemporâneas.

Perante um público composto por académicos, investigadores e estudantes, a governante madeirense abordou os desafios atuais que afetam as estruturas familiares, como a mobilidade, o envelhecimento, as novas parentalidades e as exigências de conciliação entre vida pessoal e profissional.

“A família não é uma estrutura estática, mas uma realidade viva que se reinventa e resiste”, afirmou, defendendo que só com a colaboração entre Estado, sociedade e famílias será possível garantir o bem-estar das gerações mais velhas e mais novas.

Paula Margarido terminou apelando a uma visão humanista e solidária das políticas sociais, deixando uma mensagem inspiradora: “a família não é só laço de sangue, é também o lugar onde alguém escolhe ficar, mesmo quando poderia partir”.