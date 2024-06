Depois de cinco dias de variadas atividades, a maioria das quais na Praça do Município, a Semana do Ambiente encerra hoje com destaque para as Alterações Climáticas – Protege o Planeta, garante o teu futuro!.

Na parte da tarde, realizou-se um conjunto de atividades ligadas ao Parque Ecológico do Funchal, que pretendeu “sensibilizar os participantes para a preservação da natureza”, refere a CMF em nota de imprensa.

Nesse sentido, conta, foram organizadas as seguintes atividades: painel informativo sobre a fauna e a flora do Parque Ecológico e alguns dos trabalhos de conservação efetuados ao longo dos tempos. Jogo “Explora com o Simão” – Explora com o Simão é um jogo educativo para crianças que as leva numa aventura emocionante pelo Parque Ecológico do Funchal. Através de dois jogos interativos e divertidos, os jogadores aprendem sobre a importância da preservação ambiental, da fauna e flora local, e do papel crucial que os morcegos desempenham no equilíbrio dos ecossistemas.

“No primeiro jogo, a missão é encontrar o Simão, escondido em algum lugar do parque. Ao longo da aventura, as crianças são sensibilizadas para a importância da conservação dos ecossistemas. O segundo jogo destaca a importância dos morcegos para o meio ambiente e o equilíbrio dos ecossistemas. As crianças, neste jogo desafiador, controlam um morcego que caça o maior número de insetos possível”, explica ainda o município.

Ambos os jogos são adequados para crianças de todas as idades e podem ser jogados em smartphones e tablets.

A CMF recorda ainda que durante toda a semana, foi feito o Percurso Sensorial dos Pés Descalços - percurso pedestre onde os participantes foram levados numa viagem dos sentidos pela natureza, proporcionando aos participantes um contacto com alguns dos elementos naturais presentes no Parque Ecológico do Funchal: a terra, as pedras, as pinhas, os troncos e as folhas.

Nesta atividade, com os pés descalços os participantes são convidados a experimentar as sensações proporcionadas pelas diferentes características de cada elemento;

Além destas atividades, houve iniciativas de laboratório, intituladas de ‘Conhecer a Biodiversidade’, que visaram dar a conhecer aos visitantes da Semana do Ambiente a existência de um mundo “escondido” dentro do nosso mundo.

Por fim, foi promovido o jogo “O Nascimento da Laurissilva” - A Floresta Laurissilva da Madeira, Patrimônio Mundial da UNESCO, que completa 25 anos de reconhecimento internacional.

Este jogo consistiu num percurso dinâmico repleto de desafios e obstáculos que simulam as adversidades enfrentadas pelas primeiras plantas que colonizaram a Ilha da Madeira. Os jogadores tiveram a oportunidade de aprender sobre a importância dos diversos agentes que contribuíram para a origem e desenvolvimento da Floresta Laurissilva.